Биография

Джейн Эткинсон — англо-американская актриса. Родилась в британском городе Борнмут 18 февраля 1959 года. Известна по таким сериалам, как «Карточный домик» и «Мыслить как преступник». Когда Джейн было девять лет, её семья переехала в Голливуд, где она и окончила школу. Первые роли актриса сыграла в театрах, после чего была приглашена в Манхэттенский театральный клуб и на Бродвей. Там Эткинсон получила главные роли во многих сценических постановках, за что была неоднократно награждена. Актриса известна по таким проектам, как сериал «Родители», фильмы «Освободите Вилли» 1993 года и «Мне хватит миллиона» 1994 года, драматическая картина «Двенадцатилетние» 2005 года, телефильм «Пересчет» от HBO, и многим другим.