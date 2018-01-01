Громовы. Дом надежды (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

Громовы. Дом надежды. Сезон 1
9.52007, Громовы. Дом надежды. Сезон 1 12 серий
Драма18+

О сериале

Похоронив мать, Настя Громова вместе с братьями приезжает в дом своей бабушки, в маленький подмосковный городок Химки. Но дом занят их дальней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается делить свое жилье. Громовых ждут новые испытания...

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

