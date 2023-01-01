Громовы. Дом надежды
Wink
Сериалы
Громовы. Дом надежды

Громовы. Дом надежды (сериал, 2007) смотреть онлайн

9.52007, Громовы. Дом надежды 1 сезон
Драмы, Русские18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Похоронив мать, Настя Громова вместе с братьями приезжает в дом своей бабушки, в маленький подмосковный городок Химки. Но дом занят их дальней родственницей Люсей, которая чувствует себя там полновластной хозяйкой и ни с кем не собирается делить свое жилье. Громовых ждут новые испытания...

Все сезоны сериала Громовы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Громовы. Дом надежды»

Всё