Гарри Уайлд. Сезон 4
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Гарри Уайлд
4-й сезон

Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 4 смотреть онлайн

8.62022, Harry Wild 2 серии
Триллер, Драма18+
Преподавательница на пенсии находит себя в расследовании преступлений. Легкий детективный сериал с Джейн Сеймур

Контент станет доступным 06.05.2025

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Легкий детективный сериал о преподавательнице литературы, которая на пенсии находит новое призвание: расследование преступлений. Гарри Уайлд до недавнего времени вела лекции по литературе в университете и не понаслышке знакома с полицейскими расследованиями: ее сын работает детективом в Дублине. Однажды Гарри замечает, что дело, над которым трудится Чарли, подозрительно похоже на одно из литературных произведений университетской программы. К сожалению, экспертиза Гарри полицейских не впечатляет, так что ей приходится искать преступника самостоятельно, заручившись поддержкой мелкого воришки Фергуса. О ее успехах на детективном поприще расскажет сериал «Гарри Уайлд» на Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb