Гарри Уайлд. Сезон 5
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Гарри Уайлд
5-й сезон

Гарри Уайлд (сериал, 2025) сезон 5 смотреть онлайн

8.62025, Harry Wild 6 серий
Триллер, Драма18+
Преподавательница на пенсии находит себя в расследовании преступлений. Легкий детективный сериал с Джейн Сеймур
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Преподавательницу литературы на пенсии и ее молодого напарника ждут самые сложные дела в их детективной карьере. Кто поможет им в расследованиях, покажет сериал «Гарри Уайлд». 5 сезон уютного детектива доступен в подписке Amediateka на Wink.

В пятом сезоне ирландского детектива сыщице-любителю по имени Гарри Уалд и ее помощнику Фергусу предстоит столкнуться с сенсационными делами, которые потребуют от них особого подхода к расследованиям. Напарникам придется раскрывать убийства в компании, занимающейся производством виски, местном театре, тату-салоне, а также ловить банду пожилых дам, решивших заняться грабежом. Когда в городе появляется новый патологоанатом, Гарри не в восторге от перспективы работать с незнакомцем. Однако талантливый доктор Пирс Кеннеди оказывается куда более обаятельным, чем представляла Уайлд.

Как его экспертиза поможет главным героям отыскивать злодеев, вы узнаете, когда будете смотреть 5 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания, Германия, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гарри Уайлд»