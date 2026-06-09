Преподавательницу литературы на пенсии и ее молодого напарника ждут самые сложные дела в их детективной карьере. Кто поможет им в расследованиях, покажет сериал «Гарри Уайлд». 5 сезон уютного детектива доступен в подписке Amediateka на Wink.



В пятом сезоне ирландского детектива сыщице-любителю по имени Гарри Уалд и ее помощнику Фергусу предстоит столкнуться с сенсационными делами, которые потребуют от них особого подхода к расследованиям. Напарникам придется раскрывать убийства в компании, занимающейся производством виски, местном театре, тату-салоне, а также ловить банду пожилых дам, решивших заняться грабежом. Когда в городе появляется новый патологоанатом, Гарри не в восторге от перспективы работать с незнакомцем. Однако талантливый доктор Пирс Кеннеди оказывается куда более обаятельным, чем представляла Уайлд.



Как его экспертиза поможет главным героям отыскивать злодеев, вы узнаете, когда будете смотреть 5 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.

