Гарри Уайлд (сериал, 2025) сезон 5 смотреть онлайн
О сериале
Преподавательницу литературы на пенсии и ее молодого напарника ждут самые сложные дела в их детективной карьере. Кто поможет им в расследованиях, покажет сериал «Гарри Уайлд». 5 сезон уютного детектива доступен в подписке Amediateka на Wink.
В пятом сезоне ирландского детектива сыщице-любителю по имени Гарри Уалд и ее помощнику Фергусу предстоит столкнуться с сенсационными делами, которые потребуют от них особого подхода к расследованиям. Напарникам придется раскрывать убийства в компании, занимающейся производством виски, местном театре, тату-салоне, а также ловить банду пожилых дам, решивших заняться грабежом. Когда в городе появляется новый патологоанатом, Гарри не в восторге от перспективы работать с незнакомцем. Однако талантливый доктор Пирс Кеннеди оказывается куда более обаятельным, чем представляла Уайлд.
Как его экспертиза поможет главным героям отыскивать злодеев, вы узнаете, когда будете смотреть 5 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- РБРежиссёр
Роб
Бурк
- РБРежиссёр
Ронан
Бурк
- ЭКРежиссёр
Эмер
Конрой
- РКРежиссёр
Роберт
Куинн
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- Актёр
Рохан
Недд
- КДАктёр
Кевин
Дж. Райан
- РОАктриса
Роуз
О’Нилл
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ЭХАктриса
Эми
Хубермэн
- ДРАктриса
Даниэль
Райан
- ЭДАктёр
Энтони
Делани
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- СМАктриса
Саманта
Мамба
- СМСценарист
Соня
Мойерсоен
- ДМПродюсер
Дэвид
Маклафлин
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- ДДХудожница
Дэвид
Джонс
- ТФОператор
Тим
Флеминг