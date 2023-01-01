Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение истории бывшего профессора литературы, которая после выхода на пенсию обнаруживает в себе талант к раскрытию преступлений. Если вам не терпится узнать, с какими загадками и опасностями главная героиня столкнется на этот раз, то скорее включайте детективный сериал «Гарри Уайлд» — 2 сезон доступен в высоком качестве на Wink.



Во втором сезоне Гарри открывает собственное детективное агентство, что приводит ее к еще более сложным и запутанным делам. От поиска пропавших людей до раскрытия заговоров, женщина и ее верный помощник Фергюс будут использовать свои навыки и знания, чтобы добиться справедливости. Одним из ключевых моментов второго сезона становится расследование убийства близкого друга Гарри. Это дело становится личным для героини, и она готова сделать все, чтобы найти виновника трагедии.



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