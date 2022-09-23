Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

Профессор литературы и ее консервативный сын-полицейский вместе расследуют сложные детективные загадки. Смотрите 1 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с бывшей преподавательницей английской литературы по имени Гарри Уайлд, которая становится жертвой ограбления. В результате она перебирается жить к своему сыну Кевину, детективу дублинской полиции. Вскоре женщина замечает, что дело, над которым работает ее сын, удивительным образом напоминает малоизвестную пьесу. Решив вмешаться, Гарри использует свои профессиональные знания, чтобы помочь Кевину раскрыть загадочное преступление.



Не терпится узнать, получится ли у женщины и ее сына поймать негодяя? Тогда не пропустите детективный триллер «Гарри Уайлд». Смотрите сериал «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.

