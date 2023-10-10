WinkСериалыГарри Уайлд2-й сезон3-я серия
8.62022, Harry Wild
Триллер, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Легкий детективный сериал о преподавательнице литературы, которая на пенсии находит новое призвание: расследование преступлений. Гарри Уайлд до недавнего времени вела лекции по литературе в университете и не понаслышке знакома с полицейскими расследованиями: ее сын работает детективом в Дублине. Однажды Гарри замечает, что дело, над которым трудится Чарли, подозрительно похоже на одно из литературных произведений университетской программы. К сожалению, экспертиза Гарри полицейских не впечатляет, так что ей приходится искать преступника самостоятельно, заручившись поддержкой мелкого воришки Фергуса. О ее успехах на детективном поприще расскажет сериал «Гарри Уайлд» на Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb
- РБРежиссёр
Роб
Бурк
- РБРежиссёр
Ронан
Бурк
- ЭКРежиссёр
Эмер
Конрой
- РКРежиссёр
Роберт
Куинн
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- Актёр
Рохан
Недд
- КДАктёр
Кевин
Дж. Райан
- РОАктриса
Роуз
О’Нилл
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ЭХАктриса
Эми
Хубермэн
- ДРАктриса
Даниэль
Райан
- ЭДАктёр
Энтони
Делани
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- СМАктриса
Саманта
Мамба
- СМСценарист
Соня
Мойерсоен
- ДМПродюсер
Дэвид
Маклафлин
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- ДДХудожница
Дэвид
Джонс
- ТФОператор
Тим
Флеминг