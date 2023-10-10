Гарри Уайлд. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Гарри Уайлд
2-й сезон
3-я серия
8.62022, Harry Wild
Триллер, Комедия18+
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Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Легкий детективный сериал о преподавательнице литературы, которая на пенсии находит новое призвание: расследование преступлений. Гарри Уайлд до недавнего времени вела лекции по литературе в университете и не понаслышке знакома с полицейскими расследованиями: ее сын работает детективом в Дублине. Однажды Гарри замечает, что дело, над которым трудится Чарли, подозрительно похоже на одно из литературных произведений университетской программы. К сожалению, экспертиза Гарри полицейских не впечатляет, так что ей приходится искать преступника самостоятельно, заручившись поддержкой мелкого воришки Фергуса. О ее успехах на детективном поприще расскажет сериал «Гарри Уайлд» на Wink.

Страна
Великобритания, Германия, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гарри Уайлд»