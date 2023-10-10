Легкий детективный сериал о преподавательнице литературы, которая на пенсии находит новое призвание: расследование преступлений. Гарри Уайлд до недавнего времени вела лекции по литературе в университете и не понаслышке знакома с полицейскими расследованиями: ее сын работает детективом в Дублине. Однажды Гарри замечает, что дело, над которым трудится Чарли, подозрительно похоже на одно из литературных произведений университетской программы. К сожалению, экспертиза Гарри полицейских не впечатляет, так что ей приходится искать преступника самостоятельно, заручившись поддержкой мелкого воришки Фергуса. О ее успехах на детективном поприще расскажет сериал «Гарри Уайлд» на Wink.

