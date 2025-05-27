Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Джейн Сеймур даже не помышляет о пенсии, ведь ей интереснее искать преступников. Окунитесь в увлекательный мир расследований — смотрите 4 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.
Четвертый сезон начинается спустя год после событий предыдущего. Гарри Уайлд, профессор литературы на пенсии, и ее необычный напарник Фергус Рид открыли детективное агентство. Бизнес процветает, но даже в уютном офисе на окраине Дублина их ждут сюрпризы: то загадочные происшествия в школе танцев, то кровавые события во время литературного тура по столице... Личная жизнь героев также полна перемен. Неожиданное предложение стажировки за границей может разрушить планы Фергуса и Лолы на учебу в колледже.
Присоединяйтесь к приключениям детективов и готовьтесь к путешествию по темной стороне Дублина. Смотрите сериал «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- РБРежиссёр
Роб
Бурк
- РБРежиссёр
Ронан
Бурк
- ЭКРежиссёр
Эмер
Конрой
- РКРежиссёр
Роберт
Куинн
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- Актёр
Рохан
Недд
- КДАктёр
Кевин
Дж. Райан
- РОАктриса
Роуз
О’Нилл
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ЭХАктриса
Эми
Хубермэн
- ДРАктриса
Даниэль
Райан
- ЭДАктёр
Энтони
Делани
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- СМАктриса
Саманта
Мамба
- СМСценарист
Соня
Мойерсоен
- ДМПродюсер
Дэвид
Маклафлин
- ФМХудожник
Филип
Мерфи
- ДДХудожница
Дэвид
Джонс
- ТФОператор
Тим
Флеминг