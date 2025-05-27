Гарри Уайлд. Сезон 4. Серия 6
Wink
Сериалы
Гарри Уайлд
4-й сезон
6-я серия
8.62022, Harry Wild
Триллер, Драма18+
Преподавательница на пенсии находит себя в расследовании преступлений. Легкий детективный сериал с Джейн Сеймур
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Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Джейн Сеймур даже не помышляет о пенсии, ведь ей интереснее искать преступников. Окунитесь в увлекательный мир расследований — смотрите 4 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.

Четвертый сезон начинается спустя год после событий предыдущего. Гарри Уайлд, профессор литературы на пенсии, и ее необычный напарник Фергус Рид открыли детективное агентство. Бизнес процветает, но даже в уютном офисе на окраине Дублина их ждут сюрпризы: то загадочные происшествия в школе танцев, то кровавые события во время литературного тура по столице... Личная жизнь героев также полна перемен. Неожиданное предложение стажировки за границей может разрушить планы Фергуса и Лолы на учебу в колледже.

Присоединяйтесь к приключениям детективов и готовьтесь к путешествию по темной стороне Дублина. Смотрите сериал «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

Страна
Великобритания, Германия, Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гарри Уайлд»