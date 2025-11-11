Джейн Сеймур даже не помышляет о пенсии, ведь ей интереснее искать преступников. Окунитесь в увлекательный мир расследований и смотрите 4 сезон сериала «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на Wink.



Четвертый сезон начинается спустя год после событий предыдущего. Гарри Уайлд, профессор литературы на пенсии, и ее необычный напарник Фергус Рид открыли детективное агентство. Бизнес процветает, но даже в уютном офисе на окраине Дублина их ждут сюрпризы: то загадочные происшествия в школе танцев, то кровавые события во время литературного тура по столице... Личная жизнь героев также полна перемен. Неожиданное предложение стажировки за границей может разрушить планы Фергуса и Лолы на учебу в колледже.



Присоединяйтесь к приключениям детективов и готовьтесь к путешествию по темной стороне Дублина. Смотрите сериал «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

