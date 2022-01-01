Гарри Уайлд. Сезон 4. Серия 3
Wink
Сериалы
Гарри Уайлд
4-й сезон
3-я серия
8.62022, Harry Wild
Триллер, Драма18+
Преподавательница на пенсии находит себя в расследовании преступлений. Легкий детективный сериал с Джейн Сеймур
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Гарри Уайлд (сериал, 2022) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Джейн Сеймур даже не помышляет о пенсии, ведь ей интереснее искать преступников. Окунитесь в увлекательный мир расследований вместе с харизматичной «Гарри Уайлд»! 4 сезон онлайн доступен в подписке Amediateka на Wink.

Четвертый сезон начинается спустя год после событий предыдущего. Гарри Уайлд, профессор литературы на пенсии, и ее необычный напарник Фергус Рид открыли детективное агентство. Бизнес процветает, но даже в уютном офисе на окраине Дублина их ждут сюрпризы: то загадочные происшествия в школе танцев, то кровавые события во время литературного тура по столице... Личная жизнь героев также полна перемен. Неожиданное предложение стажировки за границей может разрушить планы Фергуса и Лолы на учебу в колледже.

Присоединяйтесь к приключениям детективов и готовьтесь к путешествию по темной стороне Дублина. Смотрите сериал «Гарри Уайлд» в подписке Amediateka на видеосервисе Wink!

Сериал Гарри Уайлд 4 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Ирландия
Жанр
Комедия, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb