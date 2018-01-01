Фарго (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
События первого сезона сериала «Фарго», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink, разворачиваются в 2006 году в Миннесоте. Годам к сорока страховой агент Лестер Найгаард превратился в настоящего неудачника и объект унижений: на работе дела не идут, дома безостановочно пилит жена, успешный младший брат презирает, а встреченный на улице бывший одноклассник задирает так, как делал это в старшей школе. Такую жизнь надо решительно менять, и это удастся сделать благодаря Лорну Малво, странному человеку, с которым Лестер знакомится в больнице. Преступник и социопат Малво легко поможет понять, что Лестер — не тварь дрожащая, а право имеет.
Сериал «Фарго», который можно смотреть в hd-качестве на Wink, придумал Ноа Хоули («Кости», «Легион») — он остается бессменным шоураннером на протяжении всех сезонов. Братья Коэн, чей полнометражный фильм 1995 года вдохновил создание сериала, выступают как исполнительные продюсеры. Затюканного страхового агента комично и трагично играет Мартин Фримен, инфернального киллера — человек-харизма Билли Боб Торнтон. В ролях местных полицейских — Эллисон Толман и Колин Хэнкс.
Рейтинг
- Режиссёр
Ной
Хоули
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ДГРежиссёр
Дана
Гонсалес
- Режиссёр
Кит
Гордон
- Актёр
Мартин
Фриман
- Актёр
Билли
Боб Торнтон
- Актриса
Эллисон
Толман
- Актёр
Колин
Хэнкс
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Кирстен
Данст
- Актёр
Джесси
Племонс
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Кэрри
Кун
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- Сценарист
Ной
Хоули
- ЛЭСценарист
Ли
Эдвард Колстон
- РДСценарист
Роберт
Де Лаурентис
- Продюсер
Итан
Коэн
- Продюсер
Джоэл
Коэн
- Продюсер
Ной
Хоули
- УЛПродюсер
Уоррен
Литтлфилд
- УАХудожник
Уоррен
Алан Янг
- ЭУХудожница
Элизабет
Уильямс
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- СММонтажёр
Скип
Макдональд
- ДГОператор
Дана
Гонсалес
- КРОператор
Крейг
Роблески
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо