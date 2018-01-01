Фарго (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

События первого сезона сериала «Фарго», который можно смотреть в хорошем качестве на Wink, разворачиваются в 2006 году в Миннесоте. Годам к сорока страховой агент Лестер Найгаард превратился в настоящего неудачника и объект унижений: на работе дела не идут, дома безостановочно пилит жена, успешный младший брат презирает, а встреченный на улице бывший одноклассник задирает так, как делал это в старшей школе. Такую жизнь надо решительно менять, и это удастся сделать благодаря Лорну Малво, странному человеку, с которым Лестер знакомится в больнице. Преступник и социопат Малво легко поможет понять, что Лестер — не тварь дрожащая, а право имеет.



Сериал «Фарго», который можно смотреть в hd-качестве на Wink, придумал Ноа Хоули («Кости», «Легион») — он остается бессменным шоураннером на протяжении всех сезонов. Братья Коэн, чей полнометражный фильм 1995 года вдохновил создание сериала, выступают как исполнительные продюсеры. Затюканного страхового агента комично и трагично играет Мартин Фримен, инфернального киллера — человек-харизма Билли Боб Торнтон. В ролях местных полицейских — Эллисон Толман и Колин Хэнкс.

