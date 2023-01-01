Эйфория (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

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Продолжение одного из наиболее откровенных сериалов последнего десятилетия, затрагивающего актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. Не пропустите драму «Эйфория» — 2 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.



Во втором сезоне мы продолжаем следить за старшеклассницей по имени Ру, которая пытается сбежать от всего мира и решить свои проблемы. После ухода Джулс девушка снова начинает употреблять запрещенные вещества и замыкается в себе, но ее близкие и друзья не оставляют попыток вытащить Ру из этой зависимости. Тем временем Нэйт и Кэсси начинают открыто встречаться, что причиняет боль Мэдди, ведь она теряет не только парня, но и лучшую подругу.



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