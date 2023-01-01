Эйфория (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
Сюжет
Продолжение одного из наиболее откровенных сериалов последнего десятилетия, затрагивающего актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. Не пропустите драму «Эйфория» — 2 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.
Во втором сезоне мы продолжаем следить за старшеклассницей по имени Ру, которая пытается сбежать от всего мира и решить свои проблемы. После ухода Джулс девушка снова начинает употреблять запрещенные вещества и замыкается в себе, но ее близкие и друзья не оставляют попыток вытащить Ру из этой зависимости. Тем временем Нэйт и Кэсси начинают открыто встречаться, что причиняет боль Мэдди, ведь она теряет не только парня, но и лучшую подругу.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДрамы, Зарубежные
Рейтинг
- Режиссёр
Сэм
Левинсон
- АФРежиссёр
Августин
Фриззелл
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- Актриса
Зендея
- ХШАктриса
Хантер
Шафер
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- БФАктриса
Барби
Феррейра
- АДАктриса
Алекса
Деми
- ЭСАктёр
Элджи
Смит
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актриса
Мод
Апатоу
- АКАктёр
Ангус
Клауд
- РЛСценарист
Рон
Лешем
- ДЛСценарист
Дафна
Левин
- ХШСценарист
Хантер
Шафер
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- ХКПродюсер
Харрисон
Крайсс
- Продюсер
Сэм
Левинсон
- ДПродюсер
Дрейк
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ХПМонтажёр
Хулио
Перез IV
- ЛЗМонтажёр
Лора
Земпель
- МРОператор
Марцель
Рев
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- АШОператор
Андре
Шеметофф