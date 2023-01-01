Wink
Сериалы
Эйфория
2-й сезон

Эйфория (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.92022, City on a Hill 8 серий
Драмы, Зарубежные18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Продолжение одного из наиболее откровенных сериалов последнего десятилетия, затрагивающего актуальные проблемы, с которыми сталкиваются современные подростки. Не пропустите драму «Эйфория» — 2 сезон смотреть онлайн можно в любое время на Wink.

Во втором сезоне мы продолжаем следить за старшеклассницей по имени Ру, которая пытается сбежать от всего мира и решить свои проблемы. После ухода Джулс девушка снова начинает употреблять запрещенные вещества и замыкается в себе, но ее близкие и друзья не оставляют попыток вытащить Ру из этой зависимости. Тем временем Нэйт и Кэсси начинают открыто встречаться, что причиняет боль Мэдди, ведь она теряет не только парня, но и лучшую подругу.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы узнать, смогут ли герои справиться со своими проблемами. Скорее включайте подростковую драму «Эйфория». Смотреть сериал онлайн в хорошем качестве на русском языке вы сможете прямо сейчас в подписке Amediateka на Wink!

Сериал Эйфория 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эйфория»

Всё