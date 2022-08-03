Проблемы взросления, борьба с зависимостью и школьные тусовки: подростковая драма, принесшая Зендее популярность и «Золотой глобус». Юная наркоманка Ру Бенетт возвращается домой после длительного лечения в клинике. Несмотря на передозировку, случившуюся с ней в прошлом году, она не собирается завязывать с опасными привычками и возвращается к прежней жизни, полной тусовок и наркотиков. Ее школьные подруги также сталкиваются с серьезными проблемами. Пока Кэт начинать свой путь в вебкам, Кэсси вступает в тайные отношения с чужим парнем. Пытаясь сбежать от серой реальности, Ру не замечает, что потихоньку теряет себя. Однако встреча с Джулс дает ей надежду выбраться из опасного болота зависимости и обрести долгожданный покой в душе. Смогут ли подростки справиться с возникшими сложностями, узнаете в драматическом сериале «Эйфория», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

