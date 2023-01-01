Эйфория (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

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В первом сезоне вы познакомитесь с семнадцатилетней девушкой Ру Беннет, которая рано потеряла отца и нашла утешение в употреблении запрещенных веществ. Она пытается завязать, но сталкивается с трудностями в общении с матерью и поиске своего места в мире. Ее школьным подругам также нелегко: пока одна из них начинает встречаться с парнем лучшей подруги, другая становится вебкам-моделью, чтобы пережить комплексы из-за своей фигуры.



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