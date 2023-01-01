Эйфория (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
- 18+47 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 4
- 18+39 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 7
- 18+58 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 9
- 18+42 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Дерзкая подростковая драма о старшеклассниках, которые пытаются преодолеть свои травмы, проблемы и сложности во взаимоотношении со взрослыми. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить откровенный сериал «Эйфория» — 1 с�езон смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе.
В первом сезоне вы познакомитесь с семнадцатилетней девушкой Ру Беннет, которая рано потеряла отца и нашла утешение в употреблении запрещенных веществ. Она пытается завязать, но сталкивается с трудностями в общении с матерью и поиске своего места в мире. Ее школьным подругам также нелегко: пока одна из них начинает встречаться с парнем лучшей подруги, другая становится вебкам-моделью, чтобы пережить комплексы из-за своей фигуры.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сэм
Левинсон
- АФРежиссёр
Августин
Фриззелл
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- Актриса
Зендея
- ХШАктриса
Хантер
Шафер
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- БФАктриса
Барби
Феррейра
- АДАктриса
Алекса
Деми
- ЭСАктёр
Элджи
Смит
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актриса
Мод
Апатоу
- АКАктёр
Ангус
Клауд
- РЛСценарист
Рон
Лешем
- ДЛСценарист
Дафна
Левин
- ХШСценарист
Хантер
Шафер
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- ХКПродюсер
Харрисон
Крайсс
- Продюсер
Сэм
Левинсон
- ДПродюсер
Дрейк
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ХПМонтажёр
Хулио
Перез IV
- ЛЗМонтажёр
Лора
Земпель
- МРОператор
Марцель
Рев
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- АШОператор
Андре
Шеметофф