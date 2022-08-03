Эйфория. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Эйфория
1-й сезон
6-я серия
8.92019, Euphoria
Драма, Криминал18+
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Эйфория (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Проблемы взросления, борьба с зависимостью и школьные тусовки: подростковая драма, принесшая Зендее популярность и «Золотой глобус». Юная наркоманка Ру Бенетт возвращается домой после длительного лечения в клинике. Несмотря на передозировку, случившуюся с ней в прошлом году, она не собирается завязывать с опасными привычками и возвращается к прежней жизни, полной тусовок и наркотиков. Ее школьные подруги также сталкиваются с серьезными проблемами. Пока Кэт начинать свой путь в вебкам, Кэсси вступает в тайные отношения с чужим парнем. Пытаясь сбежать от серой реальности, Ру не замечает, что потихоньку теряет себя. Однако встреча с Джулс дает ей надежду выбраться из опасного болота зависимости и обрести долгожданный покой в душе. Смогут ли подростки справиться с возникшими сложностями, узнаете в драматическом сериале «Эйфория», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эйфория»