Эйфория (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Специальный карантинный выпуск главного молодежного сериала планеты. По известным причинам «Эйфория» не торопится со вторым сезоном. Однако создатели проекта решили сделать подарок поклонникам и выпустить специальный эпизод, посвященный жизни главных героев на карантине. Мы узнаем, как Ру, Джулс, Кэсси и другие справляются с пандемией и ее последствиями.



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