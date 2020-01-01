Специальный эпизод: Неприятности не вечны
Wink
Сериалы
Эйфория
1-й сезон
Специальный эпизод: Неприятности не вечны
8.92020, Euphoria
Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Эйфория (сериал, 2020) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Специальный карантинный выпуск главного молодежного сериала планеты. По известным причинам «Эйфория» не торопится со вторым сезоном. Однако создатели проекта решили сделать подарок поклонникам и выпустить специальный эпизод, посвященный жизни главных героев на карантине. Мы узнаем, как Ру, Джулс, Кэсси и другие справляются с пандемией и ее последствиями.

Сериал Специальный эпизод: Неприятности не вечны 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эйфория»