Специальный эпизод: К чёрту всех, кто не рыба-капля
Wink
Сериалы
Эйфория
1-й сезон
Специальный эпизод: К чёрту всех, кто не рыба-капля
8.92021, Euphoria
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Эйфория (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Второй специальный эпизод самого резонансного молодежного сериала наших дней. Он расскажет о том, как Джулс провела зимние каникулы вдали от Ру, и поведает, что она думает об их отношениях, прошедшем годе и собственных родителях.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эйфория»