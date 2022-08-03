8.92021, Euphoria
Драма, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Эйфория (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
- 18+47 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 2
- 18+42 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 3
- 18+50 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 4
- 18+39 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 6
- 18+48 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 7
- 18+58 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 8
- 18+44 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 9
- 18+42 мин
Эйфория
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Второй специальный эпизод самого резонансного молодежного сериала наших дней. Он расскажет о том, как Джулс провела зимние каникулы вдали от Ру, и поведает, что она думает об их отношениях, прошедшем годе и собственных родителях.
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Левинсон
- АФРежиссёр
Августин
Фриззелл
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- Актриса
Зендея
- ХШАктриса
Хантер
Шафер
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- БФАктриса
Барби
Феррейра
- АДАктриса
Алекса
Деми
- ЭСАктёр
Элджи
Смит
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актриса
Мод
Апатоу
- АКАктёр
Ангус
Клауд
- РЛСценарист
Рон
Лешем
- ДЛСценарист
Дафна
Левин
- ХШСценарист
Хантер
Шафер
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- ХКПродюсер
Харрисон
Крайсс
- Продюсер
Сэм
Левинсон
- ДПродюсер
Дрейк
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ХПМонтажёр
Хулио
Перез IV
- ЛЗМонтажёр
Лора
Земпель
- МРОператор
Марцель
Рев
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- АШОператор
Андре
Шеметофф