Эйфория (сериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Проблемы взросления, борьба с зависимостью и школьные тусовки: подростковая драма, принесшая Зендее популярность и «Золотой глобус». Юная наркоманка Ру Бенетт возвращается домой после длительного лечения в клинике. Несмотря на передозировку, случившуюся с ней в прошлом году, она не собирается завязывать с опасными привычками и возвращается к прежней жизни, полной тусовок и наркотиков. Ее школьные подруги также сталкиваются с серьезными проблемами. Пока Кэт начинать свой путь в вебкам, Кэсси вступает в тайные отношения с чужим парнем. Пытаясь сбежать от серой реальности, Ру не замечает, что потихоньку теряет себя. Однако встреча с Джулс дает ей надежду выбраться из опасного болота зависимости и обрести долгожданный покой в душе. Смогут ли подростки справиться с возникшими сложностями, узнаете в драматическом сериале «Эйфория», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Сэм
Левинсон
- АФРежиссёр
Августин
Фриззелл
- Режиссёр
Дженнифер
Моррисон
- Актриса
Зендея
- ХШАктриса
Хантер
Шафер
- ДЭАктёр
Джейкоб
Элорди
- БФАктриса
Барби
Феррейра
- АДАктриса
Алекса
Деми
- ЭСАктёр
Элджи
Смит
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актриса
Мод
Апатоу
- АКАктёр
Ангус
Клауд
- РЛСценарист
Рон
Лешем
- ДЛСценарист
Дафна
Левин
- ХШСценарист
Хантер
Шафер
- Сценарист
Сэм
Левинсон
- ХКПродюсер
Харрисон
Крайсс
- Продюсер
Сэм
Левинсон
- ДПродюсер
Дрейк
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- ХПМонтажёр
Хулио
Перез IV
- ЛЗМонтажёр
Лора
Земпель
- МРОператор
Марцель
Рев
- ДДОператор
Дрю
Дэниелс
- АШОператор
Андре
Шеметофф