Эйфория. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Эйфория
2-й сезон
4-я серия
8.92022, Euphoria
Драмы, Зарубежные18+
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Эйфория (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Проблемы взросления, борьба с зависимостью и школьные тусовки: подростковая драма, принесшая Зендее популярность и «Золотой глобус». Юная наркоманка Ру Бенетт возвращается домой после длительного лечения в клинике. Несмотря на передозировку, случившуюся с ней в прошлом году, она не собирается завязывать с опасными привычками и возвращается к прежней жизни, полной тусовок и наркотиков. Ее школьные подруги также сталкиваются с серьезными проблемами. Пока Кэт начинать свой путь в вебкам, Кэсси вступает в тайные отношения с чужим парнем. Пытаясь сбежать от серой реальности, Ру не замечает, что потихоньку теряет себя. Однако встреча с Джулс дает ей надежду выбраться из опасного болота зависимости и обрести долгожданный покой в душе. Смогут ли подростки справиться с возникшими сложностями, узнаете в драматическом сериале «Эйфория», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Эйфория»

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