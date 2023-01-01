Двойная сплошная (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

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«Двойная сплошная» — это мелодраматический телесериал о женщине, живущей на две семьи. Смотрите онлайн мелодраму «Двойная с�плошная» 1 сезон в хорошем качестве.



Анна более десяти лет несчастлива в браке со сдержанным «сухарем» Владимиром. Она знает об изменах мужа, но двое детей не дают героине разрушить неудавшуюся семью. Случайная встреча с обаятельным и романтичным бизнесменом Александром заставит женщину вновь почувствовать себя желанной и привлекательной. Работа в крупной косметической компании позволяет Анне часто бывать в командировках, поэтому она решается на смелый шаг и начинает жить на два города, лавируя между привычным Владимиром и подарившим ей вторую молодость Александром. Хитрая схема Анны успешно работает на протяжении пяти лет, как вдруг обстоятельства складываются против нее.



Главную роль исполнила популярная драматическая актриса Евгения Добровольская. Кроме того, в сериале «Двойная сплошная» снимались Евгений Миллер, Кирилл Гребенщиков, Анна Пескова, Валерий Афанасьев, Наталья Заякина, Валерия Бурдужа и Антон Батырев.



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