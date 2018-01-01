Детективный синдром (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Детективный синдром
1-й сезон

Детективный синдром (сериал, 2020) сезон 1

8.52020, Детективный синдром. Сезон 1 8 серий
Драма, Детектив18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Драматический сериал Романа Волобуева о курьере, который ведет собственное расследование, с Аристархом Венесом в главной роли. Однажды отец Павла ушел из дома и не вернулся. По версии матери парня, муж просто бросил семью, но юноша убежден, что за его исчезновением кто-то стоит. Павел даже пытался расследовать это дело, но не преуспел. И вот ему вновь выпадает шанс попробовать себя в роли сыщика. Павел работает курьером криминального авторитета Германа и однажды теряет сумку с его деньгами. Юноша уверен, что ее украли и пытается найти похитителей, ведь иначе ему грозят огромные проблемы. Поиски пропажи выводят его на психиатрическую клинику. Как будут развиваться события, можно узнать, если сериал «Детективный синдром» смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Детективный синдром»