Детективный синдром (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Драматический сериал Романа Волобуева о курьере, который ведет собственное расследование, с Аристархом Венесом в главной роли. Однажды отец Павла ушел из дома и не вернулся. По версии матери парня, муж просто бросил семью, но юноша убежден, что за его исчезновением кто-то стоит. Павел даже пытался расследовать это дело, но не преуспел. И вот ему вновь выпадает шанс попробовать себя в роли сыщика. Павел работает курьером криминального авторитета Германа и однажды теряет сумку с его деньгами. Юноша уверен, что ее украли и пытается найти похитителей, ведь иначе ему грозят огромные проблемы. Поиски пропажи выводят его на психиатрическую клинику. Как будут развиваться события, можно узнать, если сериал «Детективный синдром» смотреть онлайн в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Роман
Волобуев
- Актёр
Аристарх
Венес
- Актриса
Кристина
Казинская
- Актриса
Анна
Шепелева
- Актёр
Фёдор
Лавров
- Актёр
Сергей
Епишев
- Актёр
Александр
Голубков
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- ВКАктриса
Валерия
Куликова
- Актёр
Владислав
Тирон
- АКАктёр
Андрей
Капустин
- ЮПСценарист
Юрий
Патренин
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- Продюсер
Александр
Цекало
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- ЕБПродюсер
Егор
Баранов
- ЕЩХудожница
Екатерина
Щеглова
- ВБХудожница
Ваня
Боуден
- АВМонтажёр
Алексей
Волнов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин