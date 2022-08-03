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День Святого Валентина
1-й сезон

День Святого Валентина (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.82020, День Святого Валентина. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Совершенно случайно Лена увидела своего мужа с другой женщиной. Казалось бы, что браку настал конец, но в День святого Валентина жизнь героини кардинально меняется. А все благодаря тому, что Лена нашла в себе силы поверить в себя и в существование настоящей любви...

Страна
Украина
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

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