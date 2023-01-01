8.72020, День Святого Валентина 1 сезон
Мелодрама18+
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День Святого Валентина (сериал, 2020) смотреть онлайн
О сериале
Совершенно случайно Лена увидела своего мужа с другой женщиной. Казалось бы, что браку настал конец, но в День святого Валентина жизнь героини кардинально меняется. А все благодаря тому, что Лена нашла в себе силы поверить в себя и в существование настоящей любви...
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- Режиссёр
Александр
Мохов
- Актриса
Алла
Юганова
- Актриса
Инга
Оболдина
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- Актёр
Анатолий
Руденко
- ЮААктриса
Юлия
Агафонова
- Актёр
Александр
Мохов
- НДАктриса
Наталья
Доля
- ЛБАктриса
Любава
Берло
- ИРАктёр
Игорь
Рубашкин
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- КФСценарист
Каринэ
Фолиянц
- Продюсер
Валентин
Опалев
- ВШХудожник
Виталий
Шаматиенко
- АГМонтажёр
Александр
Гуменюк
- АШОператор
Андрей
Шкир