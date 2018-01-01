Чужая дочь (сериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Мелодрама, Криминал18+

Знаменитый бывший автогонщик Максим Авдеев 12 лет назад попал в тюрьму по ложному обвинению. За эти годы его жена Ирина погибла при трагических обстоятельствах, дочку Сашу удочерила другая семья. Человек, ставший причиной злоключений Максима, Евгений Полонский остался на свободе. Выйдя из тюрьмы, Максим дал себе зарок не оборачиваться назад: не мстить и не жалеть себя. Его единственное желание – увидеть свою дочь. Давний друг Максима, Федорович, пытается устроить ему новую жизнь и разыскать девочку, но это оказывается непросто...

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb

