Черное зеркало (сериал, 2019) сезон 5 смотреть онлайн

9.12019, Black Mirror 3 серии
Фантастика, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Популярная научно-фантастическая антология, которая в сатирическом ключе рассуждает о многочисленных угрозах информационных технологий для жизни человека. Некоторые эпизоды сериала кажутся по-настоящему пророческими, а отдельные предсказания мудрых сценаристов — уже сбывшимися. Смотрите и делайте выводы.
СтранаВеликобритания
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb
- ОХРежиссёр
Оуэн
Харрис
- ДХРежиссёр
Джеймс
Хоуз
- ТХРежиссёр
Тоби
Хэйнс
- Актёр
Дэниэл
Калуя
- Актёр
Тоби
Кеббелл
- Актриса
Хейли
Этвелл
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актёр
Уайатт
Рассел
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актёр
Джесси
Племонс
- ВМАктриса
Вунми
Мосаку
- ЧБСценарист
Чарли
Брукер
- УБСценарист
Уильям
Бриджес
- ДАСценарист
Джесси
Армстронг
- КХСценарист
Конни
Хак
- ЧБПродюсер
Чарли
Брукер
- АДПродюсер
Аннабель
Джонс
- ИХПродюсер
Иэн
Хоган
- ДРПродюсер
Джессика
Роудс
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- КСХудожница
Кэрол
Спайэр
- ЭБХудожница
Энни
Бошан
- ДКХудожник
Джоэль
Коллинз
- МКХудожница
Морган
Кеннеди
- БЙМонтажёр
Бен
Йетс
- Оператор
Густав
Даниэльссон
- СПОператор
Стефан
Перссон
- ЗНОператор
Зак
Николсон