Черное зеркало
4-й сезон

Черное зеркало (сериал, 2017) сезон 4 смотреть онлайн

9.12017, Black Mirror 6 серий
Фантастика, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Популярная научно-фантастическая антология, которая в сатирическом ключе рассуждает о многочисленных угрозах информационных технологий для жизни человека. Некоторые эпизоды сериала кажутся по-настоящему пророческими, а отдельные предсказания мудрых сценаристов — уже сбывшимися. Смотрите и делайте выводы.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

