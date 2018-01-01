Братья. Сезон 1
Wink
Сериалы
Братья
1-й сезон

Братья (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

8.72007, Братья. Сезон 1 8 серий
Комедия, Мелодрама16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В жизни одинокого пенсионера и бывшего моряка Ивана происходит неожиданное событие - он узнает о том, что у него есть три взрослых сына. Их родили и в одиночку вырастили его возлюбленные - русская Люба, еврейка Роза и азербайджанская красавица Мириам. Братья очень разные.

Русский - Александр - хвастун, болтун и горе-бизнесмен, постоянно попадающий в нелепые ситуации. Еврей - Абрамов - солидный и вальяжный депутат Госдумы. Кавказец - Рустам - водитель маршрутки, недавно приехавший в столицу с семьей. И не знали сыновья друг про друга. А когда встретились, не всё пошло гладко. Но они единодушно сходятся в одном: наличие общего отца - ещё не повод для знакомства. Кажется, что ничто не может примирить их друг с другом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения, Мелодрама

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья»