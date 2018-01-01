Братья (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

В жизни одинокого пенсионера и бывшего моряка Ивана происходит неожиданное событие - он узнает о том, что у него есть три взрослых сына. Их родили и в одиночку вырастили его возлюбленные - русская Люба, еврейка Роза и азербайджанская красавица Мириам. Братья очень разные.



Русский - Александр - хвастун, болтун и горе-бизнесмен, постоянно попадающий в нелепые ситуации. Еврей - Абрамов - солидный и вальяжный депутат Госдумы. Кавказец - Рустам - водитель маршрутки, недавно приехавший в столицу с семьей. И не знали сыновья друг про друга. А когда встретились, не всё пошло гладко. Но они единодушно сходятся в одном: наличие общего отца - ещё не повод для знакомства. Кажется, что ничто не может примирить их друг с другом.

