Благочестивая Марта (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Двое бедных испанских студентов отправляются на поиски счастья в Мадрид. Здесь они решают устроить свою судьбу, женившись на девушках из дворянской семьи. Но одну из них - Марту - отец прочит за богатого престарелого дворянина.



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