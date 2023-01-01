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Благочестивая Марта
1-й сезон

Благочестивая Марта (сериал, 1980) сезон 1 смотреть онлайн

9.11980, Благочестивая Марта. Сезон 1 2 серии
Комедии12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Двое бедных испанских студентов отправляются на поиски счастья в Мадрид. Здесь они решают устроить свою судьбу, женившись на девушках из дворянской семьи. Но одну из них - Марту - отец прочит за богатого престарелого дворянина.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Благочестивая Марта»