Благочестивая Марта. Серия 1
Wink
Сериалы
Благочестивая Марта
1-й сезон
1-я серия

Благочестивая Марта (сериал, 1980) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.21980, Благочестивая Марта. Серия 1
Комедия, Драма12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Двое бедных испанских студентов отправляются на поиски счастья в Мадрид. Здесь они решают устроить свою судьбу, женившись на девушках из дворянской семьи. Но одну из них - Марту - отец прочит за богатого престарелого дворянина.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Благочестивая Марта»