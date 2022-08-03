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Беглец
1-й сезон

Беглец (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

8.62017, Беглец. Сезон 1 19 серий
Комедия, Криминал18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Комедийный сериал с Иваном Охлобыстиным в роли обаятельного жулика. Аферист Миша кинул босса на большие деньги и вынужден бежать в родной город. По иронии судьбы, там он становится полицейским и сам ловит мошенников, а еще пытается вернуть первую любовь, прикидываясь положительным героем.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беглец»