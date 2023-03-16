Бедные Абрамовичи. Сезон 1
Wink
Сериалы
Бедные Абрамовичи
1-й сезон

Бедные Абрамовичи (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

8.62022, Бедные Абрамовичи. Сезон 1 14 серий
Комедия16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Нельзя забывать о традициях: погрузитесь в быт НЕортодоксальных евреев в комедии «Бедные Абрамовичи»: сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.

Семья Абрамовичей живет в центре Москвы и давно отошла от религиозных обычаев прародителей. Еврей по происхождению, отец семейства Борис занимается продажей свинины, а его сын вообще скрывает от окружения правду о своих корнях, и чтит традиции лишь бабушка Муся Львовна. Абрамовичи переживают не лучший период: у Бори проблемы с бизнесом, жена недовольна их отношениями, коллекторы стучатся в дверь... все меняет удар молнии: современный еврей из мегаполиса начинает видеть призрак своего предка и узнает тайну семейного проклятия. Единственный вариант избавиться от него — стать самыми что ни на есть правоверными евреями.

Что получится из этой затеи? Узнайте прямо сейчас — 1 сезон сериала «Бедные Абрамовичи» смотреть онлайн приглашаем вас на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Бедные Абрамовичи»