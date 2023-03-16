Эта серия пока недоступна
Бедные Абрамовичи (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Многосерийная комедия об отдалившемся от традиций еврее, которому нужно избавиться от назойливого духа своего предка и заодно — семейного проклятья. У Абрамовичей, семьи неортодоксальных евреев, в жизни не самый лучший период. Отношения между Борисом и его женой Аллой натянуты, бизнес Бориса не складывается, и он навлекает на себя гнев коллекторов. Когда глава семейства пытается от них удрать, в него бьет молния. После этого к нему является призрак Хаима, его предка, когда-то совершившего страшный грех и навлекшего таким образом проклятие на всех Абрамовичей. Чтобы его душа упокоилась, а проклятье развеялось, Борису придется стать праведным евреем. Оставайтесь на Wink и включайте комедию «Бедные Абрамовичи» — сериал смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!
Рейтинг
- ИФРежиссёр
Илья
Фарфель
- ГСАктёр
Гера
Сандлер
- Актриса
Анна
Банщикова
- Актёр
Семён
Стругачев
- ДКАктёр
Денис
Котов
- НДАктриса
Нина
Дворжецкая
- БКАктёр
Баястан
Колдошалы
- Актёр
Павел
Майков
- ККАктёр
Кирилл
Ковбас
- Актёр
Грант
Тохатян
- ИЧАктриса
Ирина
Чипиженко
- КИСценарист
Константин
Иванов
- ВЗСценарист
Василий
Земзюлин
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ДСОператор
Дмитрий
Савинов
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов