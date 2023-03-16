Бедные Абрамовичи (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Бедные Абрамовичи. Сезон 1. Серия 1
Бедные Абрамовичи
1-й сезон
1-я серия
8.62022, Бедные Абрамовичи. Сезон 1. Серия 1
Комедия16+

О сериале

Многосерийная комедия об отдалившемся от традиций еврее, которому нужно избавиться от назойливого духа своего предка и заодно — семейного проклятья. У Абрамовичей, семьи неортодоксальных евреев, в жизни не самый лучший период. Отношения между Борисом и его женой Аллой натянуты, бизнес Бориса не складывается, и он навлекает на себя гнев коллекторов. Когда глава семейства пытается от них удрать, в него бьет молния. После этого к нему является призрак Хаима, его предка, когда-то совершившего страшный грех и навлекшего таким образом проклятие на всех Абрамовичей. Чтобы его душа упокоилась, а проклятье развеялось, Борису придется стать праведным евреем. Оставайтесь на Wink и включайте комедию «Бедные Абрамовичи» — сериал смотреть онлайн бесплатно можно на нашем сервисе уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

