Банши (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

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Добиться справедливости любой ценой: борьба становится кровавой в 3 сезоне детектива «Банши» — сериал смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink.



В третьем сезоне Лукас узнает, что его бывшая возлюбленная Ана беременна. Помощник шерифа стоит перед выбором: остаться в городе и защищать свою семью или покинуть Банши и начать новую жизнь. В это время ему приходится продолжать вести давно начатое расследование преступности и коррупции в городе. Лукас наконец раскрывает заговор местной мафии, которая планирует захватить власть в Банши, и помогает своему другу, шерифу Майку Ве�сту, остановить их.



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