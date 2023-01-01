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Банши
3-й сезон

Банши (сериал, 2015) сезон 3 смотреть онлайн

9.02015, Banshee 3 10 серий
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Добиться справедливости любой ценой: борьба становится кровавой в 3 сезоне детектива «Банши» — сериал смотреть онлайн приглашаем вас на видеосервисе Wink.

В третьем сезоне Лукас узнает, что его бывшая возлюбленная Ана беременна. Помощник шерифа стоит перед выбором: остаться в городе и защищать свою семью или покинуть Банши и начать новую жизнь. В это время ему приходится продолжать вести давно начатое расследование преступности и коррупции в городе. Лукас наконец раскрывает заговор местной мафии, которая планирует захватить власть в Банши, и помогает своему другу, шерифу Майку Весту, остановить их.

Отомстит ли Худ за гибель друга и какое решение примет — уехать или остаться? Продолжайте смотреть сериал «Банши» — 3 сезон доступен в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»

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