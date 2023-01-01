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Банши
4-й сезон

Банши (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн

9.02016, Banshee 8 серий
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Финальная битва за власть и правду: заключительный сезон мрачного проекта «Банши» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.

В четвертом сезоне Лукас Худ, давно забросивший свое дело, вынужден вернуться по просьбе друга. Шериф Брок Лотус расследует серийные убийства девушек, очередной жертвой которых становится Ребекка Боуман. В этом деле напарницей давних друзей становится резкая и независимая Вероника Доусон, агент ФБР. Тем временем новый мэр Банши Кай Проктор вступает в сделку с дьяволом — полиции предстоит не только раскрыть загадочное дело, но и покончить с местной мафией раз и навсегда.

Как завершится история Лукаса Худа в этом жутком городе? Приглашаем вас смотреть «Банши» — 4 сезон захватывающего сериала в HD качестве уже доступен на видеопортале Wink.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»

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