Банши (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн

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Финальная битва за власть и правду: заключительный сезон мрачного проекта «Банши» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.



В четвертом сезоне Лукас Худ, давно забросивший свое дело, вынужден вернуться по просьбе друга. Шериф Брок Лотус расследует серийные убийства девушек, очередной жертвой которых становится Ребекка Боуман. В этом деле напарницей давних друзей становится резкая и независимая Вероника Доусон, агент ФБР. Тем временем новый мэр Банши Кай Проктор вступает в сделку с дьяволом — полиции предстоит не только раскрыть загадочное дело, но и покончить с местной мафией раз и навсегда.



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