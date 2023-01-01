Банши (сериал, 2016) сезон 4 смотреть онлайн
Сюжет
Финальная битва за власть и правду: заключительный сезон мрачного проекта «Банши» — сериал смотреть онлайн можно в подписке Amediateka на Wink.
В четвертом сезоне Лукас Худ, давно забросивший свое дело, вынужден вернуться по просьбе друга. Шериф Брок Лотус расследует серийные убийства девушек, очередной жертвой которых становится Ребекка Боуман. В этом деле напарницей давних друзей становится резкая и независимая Вероника Доусон, агент ФБР. Тем временем новый мэр Банши Кай Проктор вступает в сделку с дьяволом — полиции предстоит не только раскрыть загадочное дело, но и покончить с местной мафией раз и навсегда.
Как завершится история Лукаса Худа в этом жутком городе? Приглашаем вас смотреть «Банши» — 4 сезон захватывающего сериала в HD качестве уже доступен на видеопортале Wink.
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Информация
Рейтинг
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- РБАктёр
Рас
Блэквелл
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- ДРСценарист
Джон
Романо
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- Продюсер
Грег
Яйтанс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран