Банши (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

Покончить с преступностью, оказывается, не так-то просто: продолжайте смотреть сериал «Банши» в подписке Amediateka на Wink.



Во втором сезоне детектива самопровозглашенный шериф Лукас Худ продолжает расследовать преступления и бороться с преступностью в городе. Параллельно он налаживает свою личную жизнь: девушка из местного бара по имени Ана становится не только его спутницей, но и помощником. На пути к разгадке тайны напарники сталкиваются с новым врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы остаться в тени. Кроме того, Лукас узнает о тайной организации, которая контролирует весь город. Теперь страсти накалятся как никогда прежде.



Сможет ли Худ добраться до истины и избежать расплаты? Смотрите 2 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.

