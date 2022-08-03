Банши (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн
О сериале
Покончить с преступностью, оказывается, не так-то просто: продолжайте смотреть сериал «Банши» в подписке Amediateka на Wink.
Во втором сезоне детектива самопровозглашенный шериф Лукас Худ продолжает расследовать преступления и бороться с преступностью в городе. Параллельно он налаживает свою личную жизнь: девушка из местного бара по имени Ана становится не только его спутницей, но и помощником. На пути к разгадке тайны напарники сталкиваются с новым врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы остаться в тени. Кроме того, Лукас узнает о тайной организации, которая контролирует весь город. Теперь страсти накалятся как никогда прежде.
Сможет ли Худ добраться до истины и избежать расплаты? Смотрите 2 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- РБАктёр
Рас
Блэквелл
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- ДРСценарист
Джон
Романо
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- Продюсер
Грег
Яйтанс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран