Wink
Сериалы
Банши
2-й сезон

Банши (сериал, 2014) сезон 2 смотреть онлайн

9.02014, Banshee 2 10 серий
Боевик, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Покончить с преступностью, оказывается, не так-то просто: продолжайте смотреть сериал «Банши» в подписке Amediateka на Wink.

Во втором сезоне детектива самопровозглашенный шериф Лукас Худ продолжает расследовать преступления и бороться с преступностью в городе. Параллельно он налаживает свою личную жизнь: девушка из местного бара по имени Ана становится не только его спутницей, но и помощником. На пути к разгадке тайны напарники сталкиваются с новым врагом, который не остановится ни перед чем, чтобы остаться в тени. Кроме того, Лукас узнает о тайной организации, которая контролирует весь город. Теперь страсти накалятся как никогда прежде.

Сможет ли Худ добраться до истины и избежать расплаты? Смотрите 2 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»