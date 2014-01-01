Банши. Сезон 2. Серия 3
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Банши
2-й сезон
3-я серия

Банши (сериал, 2014) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

9.02014, Banshee 2.3
Боевики, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Герой сериала «Банши» устанавливает свое собственное правосудие, полагая, что сможет обмануть всех вокруг, но прошлое в виде разыскивающих его опасных гангстеров настигает Лукаса Худа.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»

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