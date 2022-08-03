Банши (сериал, 2014) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Банши. Сезон 2. Серия 5
Банши
2-й сезон
5-я серия
9.02014, Banshee 2.5
Боевик, Драма18+
Герой сериала «Банши» устанавливает свое собственное правосудие, полагая, что сможет обмануть всех вокруг, но прошлое в виде разыскивающих его опасных гангстеров настигает Лукаса Худа.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.4 IMDb

