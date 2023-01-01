Wink
Сериалы
Банши
1-й сезон

Банши (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

9.02013, Banshee 1 10 серий
Боевик, Триллер18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Шериф с мрачным прошлым: детективный проект HBO о секретах маленького городка «Банши». Смотрите 1 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.

Первый сезон начинается с того, что парень по имени Лукас Худ попадает в тюрьму за убийство, которого не совершал. После освобождения он приезжает в небольшой городок со странным названием Банши, чтобы начать новую жизнь. По стечению обстоятельств Лукас становится свидетелем гибели местного шерифа и пользуется шансом занять его место. Вскоре, однако, Лукас понимает, что в городе происходят странные вещи, и начинает расследовать убийства и заговоры, связанные с местными бандами. Лже-шериф знакомится с еще одним бывшим заключенным, который становится его напарником. Вместе они пытаются раскрыть тайны города и остановить настоящих преступников.

Какие секреты скрывает заброшенный городок? Смотрите 1 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.

Сериал Банши 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»