Банши (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн

Шериф с мрачным прошлым: детективный проект HBO о секретах маленького городка «Банши». Смотрите 1 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.



Первый сезон начинается с того, что парень по имени Лукас Худ попадает в тюрьму за убийство, которого не совершал. После освобождения он приезжает в небольшой городок со странным названием Банши, чтобы начать новую жизнь. По стечению обстоятельств Лукас становится свидетелем гибели местного шерифа и пользуется шансом занять его место. Вскоре, однако, Лукас понимает, что в городе происходят странные вещи, и начинает расследовать убийства и заговоры, связанные с местными бандами. Лже-шериф знакомится с еще одним бывшим заключенным, который становится его напарником. Вместе они пытаются раскрыть тайны города и остановить настоящих преступников.



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