Банши (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Шериф с мрачным прошлым: детективный проект HBO о секретах маленького городка «Банши». Смотрите 1 сезон сериала «Банши» в подписке Amediateka на Wink.
Первый сезон начинается с того, что парень по имени Лукас Худ попадает в тюрьму за убийство, которого не совершал. После освобождения он приезжает в небольшой городок со странным названием Банши, чтобы начать новую жизнь. По стечению обстоятельств Лукас становится свидетелем гибели местного шерифа и пользуется шансом занять его место. Вскоре, однако, Лукас понимает, что в городе происходят странные вещи, и начинает расследовать убийства и заговоры, связанные с местными бандами. Лже-шериф знакомится с еще одним бывшим заключенным, который становится его напарником. Вместе они пытаются раскрыть тайны города и остановить настоящих преступников.
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Рейтинг
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- РБАктёр
Рас
Блэквелл
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- ДРСценарист
Джон
Романо
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- Продюсер
Грег
Яйтанс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран