Банши (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Преступник борется с преступностью в захолустье Пенсильвании. Криминальный сериал от создателя «Красоты по-американски».



Отсидев пятнадцать лет за неудачный грабеж, Лукас Хут выходит на свободу. Его бывшая возлюбленная живет новой жизнью, и Хут решает не отставать. По стечению обстоятельств ему удается заполучить полицейский значок погибшего шерифа, который направлялся занять пост в округе Банши, штат Пенсильвания. Хут пользуется возможностью начать с чистого листа под новым именем и сам приезжает в это забытое богом место, представляясь полицейским. Только вот он и не предполагал, что его ждет: округ погряз в криминале и раздорах между амишами, индейцами и религиозными фанатиками. Что ждет Хута в этом странном месте и получится ли у бывшего преступника установить свои порядки?



Узнайте, как новый «шериф» справится с насилием и хаосом в проекте «Банши». Сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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