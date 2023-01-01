Банши (сериал, 2013) смотреть онлайн
- 18+58 мин
Банши
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Банши
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Банши
Сезон 1 Серия 3
- 18+55 мин
Банши
Сезон 1 Серия 4
- 18+49 мин
Банши
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Банши
Сезон 1 Серия 6
- 18+42 мин
Банши
Сезон 1 Серия 7
- 18+47 мин
Банши
Сезон 1 Серия 8
- 18+43 мин
Банши
Сезон 1 Серия 9
- 18+55 мин
Банши
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Преступник борется с преступностью в захолустье Пенсильвании. Криминальный сериал от создателя «Красоты по-американски».
Отсидев пятнадцать лет за неудачный грабеж, Лукас Хут выходит на свободу. Его бывшая возлюбленная живет новой жизнью, и Хут решает не отставать. По стечению обстоятельств ему удается заполучить полицейский значок погибшего шерифа, который направлялся занять пост в округе Банши, штат Пенсильвания. Хут пользуется возможностью начать с чистого листа под новым именем и сам приезжает в это забытое богом место, представляясь полицейским. Только вот он и не предполагал, что его ждет: округ погряз в криминале и раздорах между амишами, индейцами и религиозными фанатиками. Что ждет Хута в этом странном месте и получится ли у бывшего преступника установить свои порядки?
Узнайте, как новый «шериф» справится с насилием и хаосом в проекте «Банши». Сериал смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Все сезоны сериала Банши смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- РБАктёр
Рас
Блэквелл
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- ДРСценарист
Джон
Романо
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- Продюсер
Грег
Яйтанс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран