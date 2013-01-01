Банши (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.02013, Banshee 1.1
Боевики, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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Банши
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Банши
Сезон 1 Серия 10
Сюжет
Лукас Худ, бывший заключенный и большой специалист по кражам, выдает себя за убитого шерифа. Он начинает новую жизнь в отдаленной американской глубинке, в городке под названием Банши, где живет его возлюбленная Эна.
Сериал Банши 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
И�вана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- РБАктёр
Рас
Блэквелл
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- �ДРСценарист
Джон
Романо
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- Продюсер
Грег
Яйтанс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран