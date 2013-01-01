Банши (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Лукас Худ, бывший заключенный и большой специалист по кражам, выдает себя за убитого шерифа. Он начинает новую жизнь в отдаленной американской глубинке, в городке под названием Банши, где живет его возлюбленная Эна.



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