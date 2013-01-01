Банши. Сезон 1. Серия 7
Wink
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Банши
1-й сезон
7-я серия

Банши (сериал, 2013) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.02013, Banshee 1.7
Боевики, Триллеры18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

Сюжет

Лукас Худ, бывший заключенный и большой специалист по кражам, выдает себя за убитого шерифа. Он начинает новую жизнь в отдаленной американской глубинке, в городке под названием Банши, где живет его возлюбленная Эна.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»

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