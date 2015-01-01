Банши (сериал, 2015) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн
9.02015, Banshee 3
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
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Сезон 3 Серия 10
Сюжет
Герой сериала «Банши» устанавливает свое собственное правосудие, полагая, что сможет обмануть всех вокруг, но прошлое в виде разыскивающих его опасных гангстеров настигает Лукаса Худа.
Сериал Банши 3 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ОКРежиссёр
Оле
Кристиан Мадсен
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ЛПРежиссёр
Лони
Перистер
- Режиссёр
С.Дж.
Кларксон
- ЭСАктёр
Энтони
Старр
- ИМАктриса
Ивана
Миличевич
- Актёр
Ульрих
Томсен
- ХЛАктёр
Хун
Ли
- ФФАктёр
Фрэнки
Фэйзон
- ЛСАктриса
Лили
Симмонс
- ТКАктриса
Триесте
Келли Данн
- РБАктёр
Рас
Блэквелл
- МСАктёр
Мэтт
Сервитто
- ДГАктёр
Деметриус
Гросс
- ИДСценарист
Ивэн
Дунский
- ДДСценарист
Даг
Джанг
- ДРСц�енарист
Джон
Романо
- АМПродюсер
Аллен
Маршалл Палмер
- Продюсер
Грег
Яйтанс
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- ХСХудожница
Хильда
Старк
- МОМонтажёр
Майкл
О’Халлоран