Банши. Сезон 3. Серия 3
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Банши
3-й сезон
3-я серия

Банши (сериал, 2015) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

9.02015, Banshee 3
Боевики, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Герой сериала «Банши» устанавливает свое собственное правосудие, полагая, что сможет обмануть всех вокруг, но прошлое в виде разыскивающих его опасных гангстеров настигает Лукаса Худа.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»

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