Банши. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Банши
3-й сезон
5-я серия

Банши (сериал, 2015) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

9.02015, Banshee 3
Боевик, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Герой сериала «Банши» устанавливает свое собственное правосудие, полагая, что сможет обмануть всех вокруг, но прошлое в виде разыскивающих его опасных гангстеров настигает Лукаса Худа.

Сериал Банши 3 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Триллер
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Банши»