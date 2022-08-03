В новом сезоне докторов госпиталя Грей Слоан ожидают новые сложные медицинские загадки, а также сложности в личных отношениях, которые им предстоит решить. Мередит налаживает свои отношения с Эндрю, Тедди и Оуэн познают все сложности родительства, а Том пытается справиться со своими новыми обязанностями.

