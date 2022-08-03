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Анатомия страсти
17-й сезон

Анатомия страсти (сериал, 2020) сезон 17 смотреть онлайн

9.02020, Grey's Anatomy 9 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В новом сезоне докторов госпиталя Грей Слоан ожидают новые сложные медицинские загадки, а также сложности в личных отношениях, которые им предстоит решить. Мередит налаживает свои отношения с Эндрю, Тедди и Оуэн познают все сложности родительства, а Том пытается справиться со своими новыми обязанностями.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анатомия страсти»