Анатомия страсти (сериал, 2019) сезон 16 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
В 16 сезоне Мередит, Ричард и Алекс вынуждены справляться с последствиями того, что Бейли увольняет из госпиталя Грей Слоан. Мередит получает часы исправительных работ в качестве наказания и иногда она встречает своих бывших пациентов, что заставляет ее чувствовать себя ужасно. Джексон помогает мужчине в опасной ситуации, а его отношения с Мегги выходят на новый уровень, в котором обоим придется принять сложное решение. В это же время у Тома появляются новые обязанности, которые очень сильно удивляют многих докторов. Несмотря на то, что Тедди встречалась с Томом во время своей беременности, похоже, что они с Оуэном снова вместе.
Джо готовится вернуться на работу, а Амелии предстоит узнать кое-что новое в ее отношениях с Линком. В третьей серии двум медсестрам госпиталя предстоит принять сложнейшее решение: стоит ли отключать от аппаратов жизнеобеспечения пациента со смертью мозга.
Рейтинг
- РКРежиссёр
Роб
Корн
- Режиссёр
Кевин
МакКидд
- ДАРежиссёр
Дебби
Аллен
- ШУРежиссёр
Шандра
Уилсон
- ЭПАктриса
Эллен
Помпео
- ШУАктриса
Шандра
Уилсон
- ДПАктёр
Джеймс
Пикенс мл.
- Актёр
Джастин
Чэмберс
- Актёр
Кевин
МакКидд
- ДУАктёр
Джесси
Уильямс
- БААктриса
Бокхи
Ан
- Актёр
Патрик
Демпси
- КЛАктриса
Камилла
Ладдингтон
- СРАктриса
Сара
Рамирес
- ШРСценарист
Шонда
Раймс
- ЗКСценарист
Зоэнн
Клэк
- ДРСценарист
Джоан
Рэйтер
- Продюсер
Марк
Гордон
- ШРПродюсер
Шонда
Раймс
- Продюсер
Бетси
Бирс
- ЛКПродюсер
Линда
Клейн
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- МБХудожник
Майкл
Бадж
- ДЛХудожник
Дональд
Ли Харрис
- ЛБХудожник
Лоуренс
Беннетт
- СВМонтажёр
Сьюзэн
Вэйл
- ДГМонтажёр
Дэвид
Гринспен