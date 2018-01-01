Анатомия страсти (сериал, 2019) сезон 16 смотреть онлайн

В 16 сезоне Мередит, Ричард и Алекс вынуждены справляться с последствиями того, что Бейли увольняет из госпиталя Грей Слоан. Мередит получает часы исправительных работ в качестве наказания и иногда она встречает своих бывших пациентов, что заставляет ее чувствовать себя ужасно. Джексон помогает мужчине в опасной ситуации, а его отношения с Мегги выходят на новый уровень, в котором обоим придется принять сложное решение. В это же время у Тома появляются новые обязанности, которые очень сильно удивляют многих докторов. Несмотря на то, что Тедди встречалась с Томом во время своей беременности, похоже, что они с Оуэном снова вместе.



Джо готовится вернуться на работу, а Амелии предстоит узнать кое-что новое в ее отношениях с Линком. В третьей серии двум медсестрам госпиталя предстоит принять сложнейшее решение: стоит ли отключать от аппаратов жизнеобеспечения пациента со смертью мозга.

