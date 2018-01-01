Анатомия страсти (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

Главная героиня сериала «Анатомия страсти. 1 Сезон» — Мередит Грей. Она дочь хирурга с мировым именем. Когда девочке было пять лет, отец оставил семью. Мередит — продолжательница семейной династии. Она училась в Дартмустком колледже, после окончания которого, чтобы получить практику и лицензию врача девушка отправляется на стажировку в «Сиэтл Грейс» под начало Миранды Бэйли. Первые серии описывают процесс привыкания к новому коллективу и налаживание рабочих отношений. Кроме того, девушку ждёт сюрприз — парень, с которым она провела ночь, оказывается её новым начальником.



Мередит предстоит поучаствовать во множестве операций, которые раньше она считала невыполнимыми. Коллектив молодых специалистов спасёт борющуюся за жизнь после зверского нападения молодую женщину, практически по кусочкам соберёт пострадавшего во время ежегодных гонок велосипедиста, займётся удалением гигантской опухоли, поборется со вспышкой венерических заболеваний — и многое другое.



Помимо профессиональных вопросов, которым в сериале отводится большое внимание, жизнь главных героев насыщенна событиями. Джордж испытывает проблемы в связи с тем, что Мередит и Иззи не воспринимают его как мужчину. Мередит пытается разрешить вопрос об имуществе, которое должна оставить ей в наследство мать. В то же время Мередит встречается с Дереком, но они стараются торопить события и придают отношениям стремительность. Большое внимание в сериале «Анатомия страсти. 1 Сезон» уделяется соперничеству Престона Бёрка и Дерека Шепарда.

