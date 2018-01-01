Александра (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Александра. Сезон 1
Александра
2010, Александра. Сезон 1 2 серии
Мелодрама16+
Саша — фельдшер скорой помощи. Вся ее жизнь подчинена работе и заботе о муже Романе. Саша и не думает о развлечениях, встречах с подругами и покупках. Все тяжело заработанные деньги она тратит на любимого супруга, а в выходные пишет за него курсовые. Ведь Роман учится в институте, правда, в основном он весело проводит время с друзьями. И вот наступит момент, когда Роману станет скучно с домашней Сашей, и главной героине придется начинать жизнь с «чистого листа» — без мужа и для себя.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Актёры и съёмочная группа сериала «Александра»