Александра (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

Саша — фельдшер скорой помощи. Вся ее жизнь подчинена работе и заботе о муже Романе. Саша и не думает о развлечениях, встречах с подругами и покупках. Все тяжело заработанные деньги она тратит на любимого супруга, а в выходные пишет за него курсовые. Ведь Роман учится в институте, правда, в основном он весело проводит время с друзьями. И вот наступит момент, когда Роману станет скучно с домашней Сашей, и главной героине придется начинать жизнь с «чистого листа» — без мужа и для себя.
Сериал Александра 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Актёр
Владимир
Жеребцов
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актриса
Екатерина
Васильева
- ДЗАктёр
Дмитрий
Зеничев
- Актриса
Алёна
Яковлева
- Актриса
Анна
Уколова
- ЕКАктриса
Евгения
Каверау
- СВАктриса
Светлана
Виноградова-Богатт
- ГААктриса
Галина
Анисимова
- ИСАктриса
Ирина
Суркова
- ВБАктёр
Виктор
Башинский
- СМАктёр
Сергей
Моложаев
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- МСАктёр
Михаил
Слесарев
- ЮДСценарист
Юлия
Дамскер
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЕМОператор
Евгений
Музруков
- ИЕКомпозитор
Илья
Ефимов