Александра
Актёры и съёмочная группа сериала «Александра»

Режиссёры

Юлия Краснова

Режиссёр

Актёры

Марина Коняшкина

АктрисаСаша
Владимир Жеребцов

АктёрРома
Кирилл Плетнёв

АктёрМиша
Екатерина Васильева

АктрисаСтрельцова
Дмитрий Зеничев

АктёрФальченко
Алёна Яковлева

Актриса
Анна Уколова

АктрисаАня
Евгения Каверау

АктрисаТася
Светлана Виноградова-Богатт

Актриса
Галина Анисимова

АктрисаЛюбовь Ивановна, социальный работник
Ирина Суркова

Актрисахозяйка комнаты
Виктор Башинский

Актёр
Сергей Моложаев

Актёротец Таси, пьющий мужик
Владислав Дунаев

Актёрохранник в детском доме
Михаил Слесарев

АктёрГеннадий Михайлович, главврач

Сценаристы

Юлия Дамскер

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер

Операторы

Евгений Музруков

Оператор

Композиторы

Илья Ефимов

Композитор